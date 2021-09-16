Известная телеведущая Леся Никитюк в роскошных ботфортах сразила наповал новым образом

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды появились фото, сделанные в вечернее время. Артистка позировала в красивых ботфортах сиреневого цвета. Сверху на Никитюк красовался объемный пиджак, который едва прикрывал миниатюрные шортики. Все внимание было приковано к длинным ногам блондинки.

«Пошла в ночную смену…А вы отдыхайте, смотрите фильмы.. принимайте теплые ванны, делайте маски для лица... Еееееее, ненавижу», - подписала фото звезда.

В комментариях Никитюк оставили массу комплиментов и подбадривающих слов.

«Тигрица», «Рум тур с ночной смены», «Леся, возьмите меня на работу!», «Лесь, я с тобой», «Хорошего улова», «Классные сапоги!», «Невероятная», - пишут пользователи сети.

Отметим, что рост Леси Никитюк 180 сантиметров. Как признавалась звезда, в школе ее часто дразнили из-за этого. Сейчас же красотка вовсю использует свои сильные стороны, демонстрируя свои роскошные ножки в коротких нарядах.

Напомним, что Леся Никитюк в смелом наряде затмила Каменских: "Красотки!".

А еще Politeka сообщала, что Никитюк без капли стыда показала, как покрылась сыпью: "Вы можете подарить...".

Также Politeka писала, что Никитюк в эффектном наряде напросилась на комплименты: "О, ноги...".