Телеведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників приголомшливим чином, в якому з'явилася на світській тусовці
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в сторіс роликами зі світського заходу, на якому прямо блищала, Вибравши для вечірки дуже яскравий помаранчевий костюм.
Як видно, наряд телезірки не тільки яскравий, але і має хитромудрий фасон – зверху плаття з незвичайним коміром, так що можна побачити глибоке декольте, а знизу ніби мініспідниця, але зі шлейфом. Свій образ телеведуча доповнила ще шпильками в тон. Хтось із друзів пожартував, що Лесі вбрання кольору апероль, а в одній зі сторіс чутно голос чоловіка за кадром, який говорить: "Які красуні!".
На деяких кадрах в сторіс Леся з'явилася в компанії співачки Насті Каменських, яка, мабуть, заміняла Катю Осадчу на зйомках "Світського життя". І судячи з відео, телеведуча таки затьмарила співачку - яскрава помаранчева сукня Нікітюк вигідно дисонувала на тлі чорного комбінезона Каменських.
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