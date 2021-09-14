Известная фотографиня показала, как выглядит популярная украинская телеведущая Леся Никитюк в повседневной жизни
Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является известной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе в шоу "Орел и Решка", где путешествовала по миру более 2 лет. Также она ведет популярное шоу "Хто зверху" вместе с Сергеем Притулой. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Леся Никитюк поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Она репостнула видео известного фотографа Оксаны Шевчук, которая запечатлила её на мероприятии. Девушка показала, как выглядит Леся в повседневной жизни.
"Люди от неё не отходили...Узнали?", - спросила у пользователей сети фотограф.
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Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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