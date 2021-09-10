Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как поддерживает тело в тонусе
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной ведущей на украинском ТВ, запомнившись по шоу "Хто зверху?", "Орел и Решка" и многих других. Красотка также активно ведет блог в Инстаграм, где любит шутить, а в последнее время показывает, как поддерживает свое тело в форме.
На новых сторис Леся была в спортивном мини. Красотка стояла на одной ноге, а во второй держала гантелю и делала жим. Как можно понять, Никитюк снова занималась со своим тренером в спортзале.
"Как вариант жима стоя на одной ноге?", - было подписано видео.
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На других кадрах Леся стояла на четвереньках и вытягивала ногу назад. А после этого поднимала ее вверх, пружиня. На ногах у девушки можно увидеть было еще и груз.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет таких функций.
Напомним, Никитюк покрасовалась на камеру в смелом наряде, показав другую сторону съемок
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