Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как поддерживает тело в тонусе

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной ведущей на украинском ТВ, запомнившись по шоу "Хто зверху?", "Орел и Решка" и многих других. Красотка также активно ведет блог в Инстаграм, где любит шутить, а в последнее время показывает, как поддерживает свое тело в форме.

На новых сторис Леся была в спортивном мини. Красотка стояла на одной ноге, а во второй держала гантелю и делала жим. Как можно понять, Никитюк снова занималась со своим тренером в спортзале.

"Как вариант жима стоя на одной ноге?", - было подписано видео.

На других кадрах Леся стояла на четвереньках и вытягивала ногу назад. А после этого поднимала ее вверх, пружиня. На ногах у девушки можно увидеть было еще и груз.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет таких функций.

Напомним, Никитюк покрасовалась на камеру в смелом наряде, показав другую сторону съемок

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