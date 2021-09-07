Известная украинская ведущая Леся Никитюк в латексном костюме решила договориться со своими поклонниками

Знаменитость порадовала фанатов новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На днях Никитюк поделилась с поклонниками радостной новостью: она получила комментарий от официальной страницы американской дивы Ким Кардашьян в Инстаграм. И хотя это было всего одно слово – «Amazing» (восхитительно – англ.), Леся пришла от него в восторг.

Теперь же ведущая решила в шутку договориться со своими фанатами, чтобы те брали пример с Ким.

«Давайте договоримся, раз и навсегда! Я выставляю фотки, вы лайкаете и пишете в комментариях что я Amazing», - предложила Никитюк.

Этот пост она сопроводила новыми снимками в эффектном образе. Так, ведущая позировала в обтягивающем черном латексном наряде, а сверху накинула легкий светлый плащик.

Поклонники Леси пришли в восторг от ее образа.

«Леся, это супер идея!», «Безумно красивая», «Леся ты огонь», «Такие фото грех не лайкнуть», «Конфеточка», «Ивановна как всегда в огнях», «Amazing, без сомнения!», «Сногсшибательная длинноногая красотка! Леська, ты - супер!», - пишут люди.

Напомним, Никитюк устроила насыщенную тренировку в "невидимом" костюме перед тренером.

Как сообщала Politeka, Никитюк поразила видом в обычной жизни без вечернего платья и макияжа.

Также Politeka писала, что Никитюк спровоцировала украинок на печальные откровения и обратилась за помощью.