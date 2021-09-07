Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как усердно тренируется ради красивых форм
Известная артистка старается всегда показывать только лучшие образы, причем нередко Леся экспериментирует с луками и демонстрирует фигуру на уличных съемках. А чтобы быть в форме, певица не только старается контролировать свой рацион, но и много тренируется.
Так, недавно Никитюк опубликовала в Стори видео, на которых показала фанатам, как усердно занимается ради роскошных форм.
Появилась на занятии Леся в бежевом топе, и такого же цвета лосинах, которые показали все ее формы во всей красе. В одном ролике Леся, лежа на спине, делает подъемы таза вверх, таких образом, подкачивая ягодичные мышцы и мышцы бедер.
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На втором видео Леся делает уже другие упражнения, которые также необходимы для поддержания мышц в тонусе. Причем на упражнениях с канатами Никитюк часто устраивает паузы и снимает такие ролики.
Отметим, сейчас Леся ведет программу "Хто Зверху", а также стало известно, что она уже снимается в новом шоу "Пара на миллион". Коллегой артистки стал юморист Роман Мищеряков. Фото с новыми ведущими появилось в Инстаграм украинского канала.
"В реалити «Пара на миллион» встретятся два кардинально разных мира: раскованные и активные девушки, и сдержанные, погруженные в себя парни. Как думаешь, могут ли полные противоположности научиться друг у друга и создать пару на проекте?", - написали авторы поста.
Напомним, Никитюк в необычном белом костюме проговорилась о новом шоу с ее участием
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