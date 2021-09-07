Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как усердно тренируется ради красивых форм

Известная артистка старается всегда показывать только лучшие образы, причем нередко Леся экспериментирует с луками и демонстрирует фигуру на уличных съемках. А чтобы быть в форме, певица не только старается контролировать свой рацион, но и много тренируется.

Так, недавно Никитюк опубликовала в Стори видео, на которых показала фанатам, как усердно занимается ради роскошных форм.

Появилась на занятии Леся в бежевом топе, и такого же цвета лосинах, которые показали все ее формы во всей красе. В одном ролике Леся, лежа на спине, делает подъемы таза вверх, таких образом, подкачивая ягодичные мышцы и мышцы бедер.

На втором видео Леся делает уже другие упражнения, которые также необходимы для поддержания мышц в тонусе. Причем на упражнениях с канатами Никитюк часто устраивает паузы и снимает такие ролики.

Отметим, сейчас Леся ведет программу "Хто Зверху", а также стало известно, что она уже снимается в новом шоу "Пара на миллион". Коллегой артистки стал юморист Роман Мищеряков. Фото с новыми ведущими появилось в Инстаграм украинского канала.

"В реалити «Пара на миллион» встретятся два кардинально разных мира: раскованные и активные девушки, и сдержанные, погруженные в себя парни. Как думаешь, могут ли полные противоположности научиться друг у друга и создать пару на проекте?", - написали авторы поста.

Напомним, Никитюк в необычном белом костюме проговорилась о новом шоу с ее участием

А еще Politeka сообщала, что мужчина оказался у ног Леся Никитюк, пикантный момент попал на камеру

Также Politeka писала, что Никитюк в кожаных шортах и сапогах устроила рисковую прогулку в холодную погоду