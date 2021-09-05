Телеведущая Леся Никитюк показала эффектные образы, впечатлив видом

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала известной ведущей на украинском ТВ, приняв участие в проектах "Орел и Решка", "Кто против блондинок" и многих других. Красотка ко всему подходит с юмором, не стесняясь шутить над собой. Не забывает Леся и об Инстаграм, где за девушкой следят миллионы фанатов из Украины. Никитюк регулярно там делится эффектными образами на радость фанатов.

Так случилось и в этот раз, ведь Леся опубликовала фото, на котором была в оранжевой рубашке, которую спустила на плечо. Под рубашкой можно увидеть черный топ. Уже на втором фото Никитюк переоделась, натянув на себя латексный костюм. Девушка снимала себя на телефон, демонстрируя роскошние формы переде зеркалом, пока Лесе поправляли наряд помощники.

"Олежка, осторожно, это тебе не подмышка", - сказала Леся помощнику, пока он поправлял костю между ног.

Напомним, Никитюк в компании мужчины похвасталась эффектным кольцом на безымянном пальце

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