Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с фанатами фотографиями с другом

Как пишет Politeka.net, 33-летняя популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которую все знают как ведущую шоу "Орел и Решка", "Кто сверху", часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. В своем Instagram телеведущая часто постит различные фото и видео, а также публикует stories. На этот раз Никитюк обнародовала красивую фотографию со своим другом.

"С любимым другом", - написала Леся.

Кроме этого, Никитюк также похвасталась шикарным кольцом в форме пантеры. Похожий перстень имел и ее друг.

Позже телеведущая также решила примерить перстень товарища и надела его на безымянный палец.

"Было Ваше, стало Наше) Пантерна метаморфоза", - пошутила Никитюк.

Ранее Politeka писала, что грустную Никитюк "припечатали" после дефиле в откровенных купальниках: "Леся, кто бы плакал...".

Напомним, что Никитюк засекла мужа Дорофеевой Дантеса за рулем шикарного авто: "Лимонный царь".

A еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк показала свою внешность без фильтров: "Сколько монстров ожило у меня на лице".