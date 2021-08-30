Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як виглядає без фільтрів

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною серед українців телеведучою після проекту"Орел і Решка". Після цього красуня вела і веде безліч успішних проектів на ТБ. Також дівчина активно просуває себе в Instagram, де за Лесею стежать мільйони українців.

На нових сторіс Нікітюк показала, як почистила обличчя в клініці. Дівчина спочатку показала ролик, де лежить на кушетці, а після цього з'явилася вже в автомобілі. Красуня знімала себе крупним планом, показуючи результат роботи.

"Зараз не використовую фільтри, щоб показати вам, скільки монстрів ожило у мене на обличчі. Мені це все почистили, зробили Божественну процедуру", - сказала Нікітюк.

"Краса це страшна сила. Завтра все буде красиво", - додала Леся в сторісах.

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