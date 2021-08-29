Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как проходит воскресенье
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является одной из самых популярный украинских телеведущих. За красоткой следят миллионы украинцев в социальных сетях, где девушка активно ведет блоги. Не так давно Леся делилась кадрами, где активно занимается в спортзале. А теперь девушка решила в Инстаграм продемонстрировать "реальную жизнь", записав несколько сторис.
На кадрах Леся распаковывала пакет, начиная доставать из него пиво, чипсы, а также упаковки с другими закусками к алкоголю.
"Я решила, что хорош этих гламурных сторис, теперь я покажу свою реальную жизнь. Аааааааа, сейчас посидим. Ахахахахаха", - сказала Леся на камеру.
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На втором сторис Никитюк показала все свои приобретения. Оказалось, красотка взяла шесть бутылок пива, пару упаковок чипсов и две упаковки рыбки. С кем Леся собралаась седеть, девушка не уточнила.
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