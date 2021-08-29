Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала поклонникам, как добивается идеальной фигуры в спортзале

Как пишет Politeka.net, популярная 33-летняя телеведущая Леся Никитюк, которая запомнилась украинцам благодаря шоу "Орел и Решка", "Кто сверху", "Ле Маршрутка" и многих других, поражает поклонников подтянутой фигурой и идеальным прессом.

В своем Instagram, где за Лесей следят почти 4 миллиона человек, Никитюк показала, как ей удается поддерживать себя в форме. Звезда опубликовала несколько stories из спортзала и показала, какие упражнения выполняет. Так, Леся в черно-белом спортивном костюме несколько раз подтянулась и выполнила еще некоторые упражнения.

"Девочки, заказывайте раков, я скоро", - как всегда с юмором написала Никитюк.

Как видим, в спортзал Леся Никитюк ходит чуть ли не каждый день, фигура девушки действительно близка к идеалу.

Ранее Politeka писала, что Никитюк в белье засветила интерьер своей уютной спальни: зеленые стены и зеркало с лампочками.

Напомним, что Леся Никитюк, Горбунов, Яма, Лобода и другие высказались о новое звание Монатика: "Никто не верил в него...".

A еще Politeka сообщала, что Ефросинина, KAZKA и Товстолес из "Женского квартала" откликнулись на скандал Никитюк с Дурневым: "Все еще хуже".