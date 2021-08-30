Отечественная ведущая на ТВ Леся Никитюк показала, как выглядит без фильтров

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной среди украинцев телеведущей после проекта "Орел и Решка". После этого красотка вела и ведет множество успешных проектов на ТВ. Также девушка активно продвигает себя в Инстаграм, где за Лесей следят миллионы украинцев.

На новых сторис Никитюк показала, как почистила лицо в клинике. Девушка сначала показала ролик, где лежит на кушетке, а после этого появилась уже в автомобиле. Красотка снимала себя крупным планом, показывая результат работы.

"Сейчас не использую фильтры, чтобы показать вам, сколько монстров ожило у меня на лице. Мне это все почистили, сделали божественную процедуру", - сказала Никитюк.

"Красота это страшная сила. Завтра все будет красиво", - добавила Леся в сторисах.

Напомним, хрупкая Никитюк поразила своей выносливостью и показала, как добивается идеальной фигуры

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