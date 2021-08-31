Відома телеведуча Леся Нікітюк у яскраво-рожевому купальнику поскаржилася на закінчення літа

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Раніше вона вела програму "Орел і Решка", де об'їздила безліч країн. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться моментами з життя з шанувальниками.

Так, цього разу телеведуча поділилася новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. На першому кадрі Леся позує в купальнику кольору фуксія, який відмінно підкреслює засмагу дівчини.

Також Леся показала себе в синій атласній сукні з відкритою спиною на тлі моря.

"Ось і літо пройшло....😭", - сумно висловилася Леся Нікітюк.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією, Як приємних, так і негативних: "Леся хто б плакав, ти і взимку в жарких країнах відпочиваєш", "Нікітюк, Не спокушай своїх фанатів", "Далі літо за гроші", "Ну як красиво пройшло, Леся".

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