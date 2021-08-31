Известная телеведущая Леся Никитюк в ярко-розовом купальнике пожаловалась на окончание лета

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Ранее она вела программу "Орел и Решка", где объездила множество стран. Девушка активно ведет социальные сети и делится моментами из жизни с поклонниками.

Так, на этот раз телеведущая поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На первом кадре Леся позирует в купальнике цвета фуксия, который отлично подчеркивает загар девушки.

Также Леся показала себя в синем атласном платье с открытой спиной на фоне моря.

"Вот и Лето прошло….😭", - печально высказалась Леся Никитюк.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией, как приятных, так и негативных: "Леся кто бы плакал, ты и зимой в жарких странах отдыхаешь", "Никитюк, не соблазняй своих фанатов", "Дальше лето за деньги", ""Ну как красиво прошло, Леся".

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