Известная телеведущая Леся Никитюк в ярко-розовом купальнике пожаловалась на окончание лета
Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Ранее она вела программу "Орел и Решка", где объездила множество стран. Девушка активно ведет социальные сети и делится моментами из жизни с поклонниками.
Так, на этот раз телеведущая поделилась новой серией фото на своей странице в Инстаграм. На первом кадре Леся позирует в купальнике цвета фуксия, который отлично подчеркивает загар девушки.
Также Леся показала себя в синем атласном платье с открытой спиной на фоне моря.
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"Вот и Лето прошло….😭", - печально высказалась Леся Никитюк.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией, как приятных, так и негативных: "Леся кто бы плакал, ты и зимой в жарких странах отдыхаешь", "Никитюк, не соблазняй своих фанатов", "Дальше лето за деньги", ""Ну как красиво прошло, Леся".
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