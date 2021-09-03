Ведуча Леся Нікітюк у своїй іронічній манері порівняла себе з печерними людьми
33-річна зірка, що знімалася в "Орлі і Решці", "Хто зверху?" та "Lе маршрутка", опублікувала нове фото в Instagram, проставши в образі леді-бос, передає Politeka.net.
Леся позувала в блакитній сорочці й чорному піджаку, показавши обличчя крупним планом - так, щоб було легко розглянути її нюдовий макіяж і розкішні сережки.
"Під час розкопок печер кам'яного віку археологи знайшли приладдя для фарбування губ, різного виду палички для чорніння брів і вій, гострі раковини для наколювання візерунка на обличчі і тілі. Жила б я в ті часи, виглядала б як "херабора"😆", - підписала фото Леся.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Чарівна і чудова, як завжди"
"зараз цих херабор теж, хоча, відбавляй😂"
"Яка Леся красива😍 😍 😍"
"Моя неземна🔥❤️"
"Нам дуже пощастило, що живемо в наш час і маємо велику різноманітність косметики😍"
"Хто ця вчителька"
"Клас! Ну дууууже гарний макіяж і фотографії! Вау!"
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