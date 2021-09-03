"Хто ця вчителька"

Ведуча Леся Нікітюк у своїй іронічній манері порівняла себе з печерними людьми

33-річна зірка, що знімалася в "Орлі і Решці", "Хто зверху?" та "Lе маршрутка", опублікувала нове фото в Instagram, проставши в образі леді-бос, передає Politeka.net.

Леся позувала в блакитній сорочці й чорному піджаку, показавши обличчя крупним планом - так, щоб було легко розглянути її нюдовий макіяж і розкішні сережки.

"Під час розкопок печер кам'яного віку археологи знайшли приладдя для фарбування губ, різного виду палички для чорніння брів і вій, гострі раковини для наколювання візерунка на обличчі і тілі. Жила б я в ті часи, виглядала б як "херабора"😆", - підписала фото Леся.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Чарівна і чудова, як завжди"

"зараз цих херабор теж, хоча, відбавляй😂"

"Яка Леся красива😍 😍 😍"

"Моя неземна🔥❤️"

"Нам дуже пощастило, що живемо в наш час і маємо велику різноманітність косметики😍"

"Хто ця вчителька"

"Клас! Ну дууууже гарний макіяж і фотографії! Вау!"

Раніше повідомлялося, Нікітюк в екстра-міні і ботфортах вразила виглядом: "як схожа на улюблену Повалій"

Також, Нікітюк в мікро-ТОПі поскаржилася на труднощі зоряного життя: "сходити на манікюр..."

Politeka розповідала, засмучену Нікітюк "припечатали" після дефіле у відвертих купальниках: "Леся, хто б плакав..."