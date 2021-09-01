Известная телеведущая Леся Никитюк в короткой юбке показала длину ног и поздравила украинцев

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является известной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе в шоу "Орел и Решка", где путешествовала по миру более 2 лет. Также она ведет популярное шоу "Хто зверху" вместе с Сергеем Притулой. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз телеведущая поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Леся в мини-топе и короткой черной юбке. Свой образ девушка дополнила длинными батфордами, которые подчеркивают её шикарные ноги. Также на ней рубашка голубоко цвета и укороченный пиджак. Леся позирует на камеру с бокалом шампанского.

"Всех с началом нового съемочного года 😎 P.s. Детки учитесь хорошо) люблю", - поздравила украинцев Леся Никитюк.

Поклонники телеведущей оценили её наряд и оставили ей множество приятных слов в комментариях: "Какая вы всё-таки красотка 👏 я вас ещё с орла и решка смотрела 🙌и вы прикольная 😂", "Стильная такая, вау", "Лесюня, что-то ты в школу оделась не по дресс-коду", "Как похожа на любимую Повалий".

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