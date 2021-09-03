Ведущая Леся Никитюк в своей иронической манере сравнила себя с пещерными людьми
33-летняя звезда, снимавшаяся в "Орле и решке", "Хто зверху?" и "Lе маршрутка", опубликовала новое фото в Инстаграм, появившись в образе леди-босс, передает Politeka.net.
Леся позировала в голубой рубашке и черном пиджаке, показав лицо крупным планом - так, чтобы было легко рассмотреть ее нюдовый макияж и роскошные серьги.
"Во время раскопок пещер каменного века археологи нашли принадлежности для покраски губ, различного вида палочки для чернения бровей и ресниц, острые раковины для накалывания узора на лице и теле. Жила бы я в те времена, выглядела бы как «херабора» 😆", - подписала фото Леся.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Очаровательная и великолепная, как обычно"
"сейчас этих херабор тоже, хотя, отбавляй😂"
"Какая Леся красивая 😍😍😍"
"Моя неземная🔥❤️"
"Нам очень повезло, что живем в наше время и имеем большое разнообразие косметики😍"
"Кто эта учительница"
"Класс! Ну ооооочень красивый макияж и фотографии! Вау!"
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