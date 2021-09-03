"Кто эта учительница"

Ведущая Леся Никитюк в своей иронической манере сравнила себя с пещерными людьми

33-летняя звезда, снимавшаяся в "Орле и решке", "Хто зверху?" и "Lе маршрутка", опубликовала новое фото в Инстаграм, появившись в образе леди-босс, передает Politeka.net.

Леся позировала в голубой рубашке и черном пиджаке, показав лицо крупным планом - так, чтобы было легко рассмотреть ее нюдовый макияж и роскошные серьги.

"Во время раскопок пещер каменного века археологи нашли принадлежности для покраски губ, различного вида палочки для чернения бровей и ресниц, острые раковины для накалывания узора на лице и теле. Жила бы я в те времена, выглядела бы как «херабора» 😆", - подписала фото Леся.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Очаровательная и великолепная, как обычно"

"сейчас этих херабор тоже, хотя, отбавляй😂"

"Какая Леся красивая 😍😍😍"

"Моя неземная🔥❤️"

"Нам очень повезло, что живем в наше время и имеем большое разнообразие косметики😍"

"Кто эта учительница"

"Класс! Ну ооооочень красивый макияж и фотографии! Вау!"

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