Популярная телеведущая Леся Никитюк рассказала о сложностях звездной жизни

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является известной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе в шоу "Орел и Решка", где путешествовала по миру более 2 лет. Также она ведет популярное шоу "Хто зверху" вместе с Сергеем Притулой. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз телеведущая опубликовала новое фото и видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно Леся вернулась с отдыха, теперь её ждет плотный рабочий график. На снимке Леся в спортивных лоссинах и мини-топе показывает свою фигуру. Образ девушка дополнила солнцезащитными очками и джинсовой рубашкой.

"Сегодня очень сложный день. Подготовка к съемкам, нужно очень много всего сделать. Сходить на маникюр...Ну и всё", - пожаловалась Леся Никитюк.

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