Известная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась домой в Хмельницкий и показала семейные кадры

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе в "Орел и решка", после чего засветилась во множестве украинских проектах. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз телеведущая опубликовала несколько видео на своей странице в Инстаграм. Она рассказала о том, что приехала к своей маме в Хмельницкий.

"Вы думаете я выспалась? Нет, я приехала в Хмельницкий к маме."

После Леся показала, как выглядела её мама в молодости. Она её называет "Мама Кет"

Также телеведущая показала свою маму с женихом детства. Мама Леси сказала: "Мой кавалер".

Леся показала, как изменилась её племянница спустя 8 лет.

Девушка поделилась кадрами с молодости её родителей и брата, и также показала, как изменился её отец.

"Папа, вот я на тебя смотрю с разницей в 30 лет ты вообще не изменился. Вот какой был таким и остался. И братик мой на шее тоже"

Также Леся обнородовала кадры, где её дядя в молодости.

На следующем фото телеведущая со своим старшим братом в детстве.

И напоследок телеведущая засветила кадр, где она лежит на пикнике. "Только не скриньте", попросила Леся Никитюк.

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