Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк помітила Дантеса, що розсікає на дорозі в дорогому автомобілі

Популярна телеведуча вирушила на звичну процедуру в салон краси, щоб поліпшити стан шкіри. Так, зірка часто їздить до косметолога і показує, які процедури робить. Найчастіше зірка робить пілінг і чистку обличчя, оскільки їй треба закривати пори.

Не посоромилася зірка після процедури показати і себе без фільтрів з почервонілим обличчям, після чого в машині записала ще кілька роликів.

Після того, як артистка продемонструвала наслідки походу в салон, на дорозі під час поїздки її чекав сюрприз – вона зустріла Володимира Дантеса. Причому чоловік їхав на розкішному автомобілі насиченого відтінку, чим вразив телеведучу.

"Ой, Володенька! Я думаю, що за кавалери? Ох, лимонний ЦАР!» - з гумором підмітила артистка, захопившись яскравим кольором авто Дантеса.

Зазначимо, за Лесею стежать майже 4 мільйони людей, раніше Нікітюк показала, як їй вдається підтримувати себе у формі. Зірка опублікувала кілька stories зі спортзалу і показала, які вправи виконує. Так, Леся в чорно-білому спортивному костюмі кілька разів підтяглася і виконала ще деякі вправи.

Раніше Politeka писала, що Нікітюк в білизні засвітила інтер'єр своєї затишної спальні: зелені стіни і дзеркало з лампочками.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк, Горбунов, Яма, Лобода та інші висловилися про нове звання Монатіка: "ніхто не вірив у нього...".

A ще Politeka повідомляла, що Єфросиніна, KAZKA і Товстолес з "жіночого кварталу" відгукнулися на скандал Нікітюк з Дурнєвим: "все ще гірше".