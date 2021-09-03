Уже несколько лет телеведущие Леся Никитюк и Сергей Притула работают вместе на шоу "Хто зверху?", где нередко попадают в курьезные ситуации
Шоу "Хто зверху?" выходит на телеэкраны с 2014 года, пишет Politeka.net. За эти годы в передаче менялись телеведущие, но уже несколько лет программу ведут Леся Никитюк и Сергей Притула.
На шоу оба ведущих выступают за команды девушек и парней, и пытаются доказать, кто из них лучше.
Нередко на проекте возникают курьезные ситуации, а телеведущие часто становятся их причиной.
Полякова сделала новое заявление относительно скандала с Меладзе: "Бейте в морду"
Украину накроет сильный антициклон, погода резко изменится: «летняя жара полностью отступит»
Жена Монатика покорила новым эффектным образом на неделе моды в Киеве: "Шик"
Леся Никитюк получила жуткие травмы на съемках, появились кадры: "Самые больные..."
Беда у беременной невесты победителя "Голосу країни" Сасанчина, девушка едва сдержала слезы: "Это жесть просто"
Так, в новом выпуске пользователи сети заметили интересный момент: когда Притула проходил мимо Никитюк, он опустил руку под стол, будто дотронувшись до своей коллеги.
При этом Леся не подала вид.
Данная ситуация и шоу с конкурсами в целом вызвало бурною реакцию в Сети.
"Я одна заметила, как Притула тронул за пятую точку Лесю😅🤫?", "Интересно, а мужчины поменяют колесо за 90 секунд? Кто придумывает задания для этого конкурса? Неужели Сергей и Леся сами? Тогда Леси нужна помощь в этом вопросе", "Заметили на 34.33 как Притула сзади к Лесе пристает рукой. )))", "Замечательные команды! Хорошо порадовали! Спасибо;)", "В этом выпуске, Леся тупит, обидно как-то, она даже не пытается выиграть 😔❤️".
Ранее Politeka писала, что Никитюк в компании мужчины похвасталась эффектным кольцом на безымянном пальце
Напомним, что Никитюк в экстра-мини и ботфортах впечатлила видом
A еще Politeka сообщала, что расстроенную Никитюк "припечатали" после дефиле в откровенных купальниках