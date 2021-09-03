Уже несколько лет телеведущие Леся Никитюк и Сергей Притула работают вместе на шоу "Хто зверху?", где нередко попадают в курьезные ситуации

Шоу "Хто зверху?" выходит на телеэкраны с 2014 года, пишет Politeka.net. За эти годы в передаче менялись телеведущие, но уже несколько лет программу ведут Леся Никитюк и Сергей Притула.

На шоу оба ведущих выступают за команды девушек и парней, и пытаются доказать, кто из них лучше.

Нередко на проекте возникают курьезные ситуации, а телеведущие часто становятся их причиной.

Так, в новом выпуске пользователи сети заметили интересный момент: когда Притула проходил мимо Никитюк, он опустил руку под стол, будто дотронувшись до своей коллеги.

При этом Леся не подала вид.

Данная ситуация и шоу с конкурсами в целом вызвало бурною реакцию в Сети.

"Я одна заметила, как Притула тронул за пятую точку Лесю😅🤫?", "Интересно, а мужчины поменяют колесо за 90 секунд? Кто придумывает задания для этого конкурса? Неужели Сергей и Леся сами? Тогда Леси нужна помощь в этом вопросе", "Заметили на 34.33 как Притула сзади к Лесе пристает рукой. )))", "Замечательные команды! Хорошо порадовали! Спасибо;)", "В этом выпуске, Леся тупит, обидно как-то, она даже не пытается выиграть 😔❤️".

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