Леся Никитюк принимает участие в новом шоу, которое пока держат в тайне
33-летняя ведущая, которую все помнят по таким проектам, как "Орел и решка", "Хто зверху?" и "Хто проти блонднок?", заинтриговала свежими фото.
Леся сделала новый пост в Инстаграм, намекнув, о чем будет новое шоу с ее участием, ради которого она изменила свой образ, передает Politeka.net.
"Доброе уторо) #ВедучаПередачі желает вам хорошего дня, заряжает на деньги, «недвижимость» и любовь😍😗... случайно подсказала, о чем будет новое шоу на Новом канале", - сообщила Никитюк.
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Звезда предстала на кадрах в белом костюме с пышным декором на плечах из черного тюля. Волосы блондинка собрала в пучок и подчеркнула естественную красоту нюдовым макияжем.
Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное:
"Хорошо нас зарядила 😃🥰"
"Подскажите пожалуйста какая на вас сейчас помада 💄???? Уж очень цвет понравился и как лежит"
"ну очень роскошная!! 😍"
"Хороша, чертовка!!🔥👏"
"Вауууу😍"
"Шикарная улыбка)"
"Пусть визажисты припудрят зону декольте, а то от лица нашпаклеваного оооочень отличается😂😂😂"
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