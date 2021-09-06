"Ну, очень роскошная"

Леся Никитюк принимает участие в новом шоу, которое пока держат в тайне

33-летняя ведущая, которую все помнят по таким проектам, как "Орел и решка", "Хто зверху?" и "Хто проти блонднок?", заинтриговала свежими фото.

Леся сделала новый пост в Инстаграм, намекнув, о чем будет новое шоу с ее участием, ради которого она изменила свой образ, передает Politeka.net.

"Доброе уторо) #ВедучаПередачі желает вам хорошего дня, заряжает на деньги, «недвижимость» и любовь😍😗... случайно подсказала, о чем будет новое шоу на Новом канале", - сообщила Никитюк.

Звезда предстала на кадрах в белом костюме с пышным декором на плечах из черного тюля. Волосы блондинка собрала в пучок и подчеркнула естественную красоту нюдовым макияжем.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное:

"Хорошо нас зарядила 😃🥰"

"Подскажите пожалуйста какая на вас сейчас помада 💄???? Уж очень цвет понравился и как лежит"

"ну очень роскошная!! 😍"

"Хороша, чертовка!!🔥👏"

"Вауууу😍"

"Шикарная улыбка)"

"Пусть визажисты припудрят зону декольте, а то от лица нашпаклеваного оооочень отличается😂😂😂"

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