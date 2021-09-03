Известная телеведущая Леся Никитюк показала себя на троне в дерзком образе

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является известной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе в шоу "Орел и Решка", где путешествовала по миру более 2 лет. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Леся Никитюк опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На снимке телеведущая показала себя в деркзом образе. На ней короткие черные кожаные шорты, белая рубашка и укороченный пиджак. Свой образ девушка дополнила солнцезащитными узкими очками и громоздкими кожаными ботинками.

Поклонники засыпали телеведущую приятными словами в комментариях: "Королева украинских драконов", "Глядя на фото сразу мысль все люди как люди а ты суперзвезда)", "Красивая королева на троне", "Леся, ты шикарная!🔥😍", "Королева", "Богиня фотографии🔥🔥🔥", "Похожа на Полякову".

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