Украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя и рассказала о травмах

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной ведущей на ТВ, запомнившись украинцам по проектам "Орел и Решка", "Хто зверху?" и многим другим. Красотка активно занимается не только работой на телевидении, но и продвижением себя в социальных сетях, где за блогом девушки следят миллионы украинцев.

В этот раз Леся решила рассказать в Инстаграм, какая травма у нее произошла. Никитюк опубликовала фотографию, на которой показала частично ногу и трусики. На ноге можно сразу увидеть три дырочки.

Красотка рассказала, что это такой ожог и он уже заживает неделю.

"Я ятут сделала подборку рабочие травмы. Самые больные из них. 1. Видите на ноге три дырки. То я на съемках сериала, прижалась к свечкам, которые горели и делали дым для кадра. Заживает уже неделю", - рассказала леся под фотографией.

Напомним, расстроенную Никитюк "припечатали" после дефиле в откровенных купальниках

А еще Politeka писала, что хрупкая Никитюк поразила своей выносливостью и показала, как добивается идеальной фигуры

Также Politeka сообщала, что Леся Никитюк устроила "битву" с Дорофеевой и Каменских, попросив украинцев о помощи



