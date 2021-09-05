Отечественная телеведущая Леся Никитюк показала новую укладку, рассмешив украинцев

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной отечественной телеведущей. Красотка активно ведет социальные сети, где часто шутит и показывает разные образы.

В этот раз Леся решила продемонстрировать, как ей сделали укладку волос. Волосы были завязаны сзади, образовывая большую гульку. Никитюк покрутилась на видео, улыбаясь на кадрах.

"Вот сделали небольшую укладку для молодой девушки. Крутимся-крутимся. Такая вот дулька с маком. Крутимся, не забываем смотреть в камеру, вот что у нас получилось", - было сказано за кадром.

"Как вам укладка. Оцените от 1 до 10", - написал Леся.

"Авангард", - ответила Соня Плакидюк.

Фанаты сразу начали комментировать публикацию:

"Хочу авангард", "Поймет юмор только тот кто в теме", "Не авангард, но тоже неплохо", "Леся, лучше зимнюю вишню и слегка подсушить волосы (от себя рекомендую сушить волосы, ибо на улице дубак", "Не зимняя вишня, но тоже огонь", "Салон Центрифуга, кто знает, тот поймет".

Напомним, Никитюк в компании мужчины похвасталась эффектным кольцом на безымянном пальце

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