Непредвиденное случилось с Лесей Никитюк, что ее сильно озадачило
33-летняя ведущая, которую все помнят по таким шоу, как "Орел и решка", "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" и другими устроила "минутку" откровений в своих сториз в Инстаграм, передает Politeka.net.
Леся рассказала о травмах, которые когда-либо получала во время съемок. Так, сейчас она лечит ожоги на ноге от свечи, которые получила на съемках сериала, а когда-то ей вообще пришлось "покататься" на инвалидном кресле после падения с горы в Норвегии. Кроме того, ее кусали москиты за самое мягкое место, что закончилось болючими уколами, и делали педикюр в Набимии, сняв лак вместе с кожей.
Также Никитюк вспомнила о травме, которую получила на первом эфире шоу "Танці з зірками" в 2018 году. Тогда пара Леси и хореографа Максима Ежова получила 18 баллов от судей. Члены жюри были не в восторге от танца Леси, зато именно ее номер стал самым просматриваемым на ютуб-канале проекта. Позднее выяснилось, что ведущая повредила тогда локоть и сразу после оглашения результатов поехала в травмпункт, где ей сделали рентген. Врач диагностировал ушиб и прописал три дня ходить в повязке.
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Леся поделилась архивным кадром, как Ежов держит ее, раненую, на руках, но что-то пошло не по плану.
"Я не понимаю, почему Инстаграм-общество удалило мое фото в сториз, где я рассказываю о травме руки на "Танцях з зірками"... я на руках у Макса Ежова. Возможно, они подумали, что если он афроамериканец, то обидел меня и я это выставляю?.."
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