Известная телеведущая Леся Никитюк в кожаной юбке показала стройную фигуру на уличной фотосессии

Телеведущая часто устраивает небольшие и даже спонтанные фотосессии в любых удобных для нее локациях. Причем Леся подходит к снимкам с юмором и нередко показывает неудачные кадры.

В этот раз Никитюк блеснула стройной фигурой в новом образе, причем осеннем – сразу с сапогами. Однако короткие кожаные шорты, маленький топ и свободная расстегнутая куртка выглядели несколько не по погоде.

Тем не менее, образ загорелой Леси понравился поклонникам и они поспешили высказать свое мнение.

«Какая красивая ты🤩😍; И сразу в голове: А я иду такая вся🔥❤ Леся, огонь !!!; Фигура супер; Можно ссылочку на сапожки? очень классные😍; Леся бомба💙; Ну что это за красотка такая ; Какая же красота 😍; Эти ноги; Очень стильно и красиво получилось 🧡; Дольче Габбана? 😂; Леся, скажите честно как вы сделали фигуру? Спортзал?; а в шортах не холодно😁😆?» - пишут в сети.

Также Леся Никитюк опубликовала новые фото, на котором телеведущая показала себя в деркзом образе. На ней короткие черные кожаные шорты, белая рубашка и укороченный пиджак. Свой образ девушка дополнила солнцезащитными узкими очками и громоздкими кожаными ботинками.

Напомним, Никитюк в компании мужчины похвасталась эффектным кольцом на безымянном пальце

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