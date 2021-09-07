Украинская телеведущая Леся Никитюк заговорила о воспитании ребенка без отца

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк недавно анонсировала выход клипа своей подружки. Красотка дополнила публикацию снимком, где сидит на троне из "Игры престолов".

"Приговаривая всех к просмотру клипа Лия Ли сегодня в 19.00.

Ну пожалуйста это для подружки важно !!! Пожалуйста посмотрите люди добрые, счастья, здоровья вам и вашим детям

Если ты оказалась в такой же ситуации как моя подруга, решила воспитывать ребенка одна, или уже воспитываешь, делись своей историей и стал незлаМаты

Ты не одна такая", - написала Леся.

Как оказалось, Никитюк затронула для украинок важную тему. В комментариях женщины начали активно делится историями:

"Я тоже воспитываю ребенка одна от самой беременности, имею замечательного сына и ни о чем не жалею!", "У меня давно было, сама была с 3 летним сыном.. ну ничего, сейчас ему уже 28 лет умный богатырь", "Вот я тот самый ребенок, которой вырос без отца. И скажу вам слава Богу, что маме удалось сбежать от абьюзера. Да, именно сбежать, в самом прямом смысле этого слова", "И меня мама воспитывала и воспитывает в 33 года. Я ей благодарна".

Напомним, Никитюк в необычном белом костюме проговорилась о новом шоу с ее участием

А еще Politeka сообщала, что мужчина оказался у ног Леся Никитюк, пикантный момент попал на камеру

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