Известная украинска телеведущая Леся Никитюк решила поделиться домашним снимком
Телеведущая тщательно следит за внешностью, ведь во многом профессия зависит именно от нее, передает Politeka.net.
В разных интервью Никитюк делится секретами ухода. Звезда рассказала, что регулярно посещает косметологов, а когда не успевает, то использует домашний уход.
"Обожаю маски, медово-кофейные скрабы. В теплое время года обязательно принимаю контрастный душ и дважды в день протираю лицо льдом. Но не из обычной воды, а из запаренных трав", - поделилась звезда ТВ.
В своем сторис Инстаграм Леся показала, какой бывает по вечерам и утрам.
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На первом снимке украинская знаменитость позировала в вечернем образе с красивым макияжем и в платье.
А на втором фото Никитюк показала себя утром - без макияжа, с лицом покрытым маской и в майке.
"В любом случае я теперь точно знаю, что я эмейзинг", - подписала она снимок.
Примечательно, что 6 сентября Никитюк опубликовала скрин своего директа, в котором ей написала американская светская львица Ким Кардашьян. Последняя назвала Лесю "amazing" - удивительная.
Видимо, телеведущей очень лестно получить такой комплимент и даже в новых сторис она его упоминает.
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