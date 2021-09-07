Звезда показала себя с другой стороны

Известная украинска телеведущая Леся Никитюк решила поделиться домашним снимком

Телеведущая тщательно следит за внешностью, ведь во многом профессия зависит именно от нее, передает Politeka.net.

В разных интервью Никитюк делится секретами ухода. Звезда рассказала, что регулярно посещает косметологов, а когда не успевает, то использует домашний уход.

"Обожаю маски, медово-кофейные скрабы. В теплое время года обязательно принимаю контрастный душ и дважды в день протираю лицо льдом. Но не из обычной воды, а из запаренных трав", - поделилась звезда ТВ.

В своем сторис Инстаграм Леся показала, какой бывает по вечерам и утрам.

На первом снимке украинская знаменитость позировала в вечернем образе с красивым макияжем и в платье.

А на втором фото Никитюк показала себя утром - без макияжа, с лицом покрытым маской и в майке.

"В любом случае я теперь точно знаю, что я эмейзинг", - подписала она снимок.

Примечательно, что 6 сентября Никитюк опубликовала скрин своего директа, в котором ей написала американская светская львица Ким Кардашьян. Последняя назвала Лесю "amazing" - удивительная.

Видимо, телеведущей очень лестно получить такой комплимент и даже в новых сторис она его упоминает.

Напомним, Никитюк в крошечном бикини похвасталась необычным достижением

А еще Politeka сообщала, что Никитюк удивила видом без макияжа и в помятой одежде, фото

Также Politeka писала, что Леся Никитюк слишком сильно натянула низ купальника, поразив фигурой