Известная телеведущая Леся Никитюк появилась перед камерой в купальнике бутылочного цвета

Отдых в Турции у звезды в этот раз проходит достаточно ярко и дорого. Вместе с близкими Леся старается провести как можно больше хорошего времени.

Роскошная вилла немало удивила Лесю, поэтому большую часть кадров она делает именно там. А вот после посещения бунгало у звезды остались не менее смешанные и позитивные эмоции.

Никитюк также решила блеснуть довольно открытым купальником бутылочного цвета. Свой лук звезда дополнила стильными очками от солнца.

Никитюк взялась за трусы от купальника и соблазнительно выгнула спину, позируя на камеру. Ее волосы мокрые от соленой морской воды, а взгляд опущен вниз. Леся стоит возле садовых плетеных кресел, а зверху над креслами плетеный зонт, который создает тень от жаркого солнца.

"Плету стульчики и корзинки из лозы..", - в своем стиле подписала снимок Леся.

Ранее Никитюк показалась в платье и кофточке, которую спустила с плеч. Красотка на одном фото развернулась спиной, демонстрируя подтянутые ягодицы.

Фолловеры засыпали Никитюк комплиментами: "Сильно красивая😍🔥", " Красотка ❤️🔥👏🙌", "Багіня", " Як з доставкою? Ноги🔥", " Золота рибка😍" А ноги шикардос 🔥 красуня 😍", " Все бы так выглядели, кто плетет корзинки 😍", " Ким Кардашьян отдыхает!Леся Иванивна рулит👍👍👍".

"Если кому интересно, то я уже скоро уеду. На таких дорогих виллах долго не задерживаются ... Но прилечу не с пустыми руками) пишем новую песню. Как думаете о чем? Подсказки на фото нет", - написала Леся.

"Шикарная", "И про что песня? О Лесе?", "О лете", "У Леси в комментариях можно найти и работу и заняться благотворительностью. Лучше чем газета", "Девушка - мечта! очень красивая", "Очередной хитяра - 100%! мы все уже в предвкушении))) ну песня о Лесе - это однозначно", - отреагировали в сети.

Напомним, Никитюк в купальнике оконфузилась, попытавшись красиво прыгнуть в бассейн

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