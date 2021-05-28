Ведущая Леся Никитюк отправилась на жаркий отдых, откуда показывает кадры своих развлечений

Леся успевает не только сниматься в различных шоу, но и удивлять кадрами из отдыха. Чередуя съемки с отпуском вместе с семьей, артистка в этот раз решила на отдых в турецкий Бодрум. Причем роскошь виллы, где она отдыхает, настолько поразила ее, что сдерживать эмоции Леся не стала даже записывая Стори для фанатов.

«Самое потрясающее то, что я думала, что это рецепшн. А это наша вилла. Посмотрите на эти живые цветы, на эту красоту, у меня такого еще не было. Я как Афина Паллада», - сказала телеведущая в ранних Стори. После этого звезда показала сами апартаменты.

Не обошлось без «домашних» кадров в ванной комнате, где Леся приводила себя с утра в порядок. Позируя без макияжа и украшений, она чувствовала себя уверенно в одном банном халате.

«Ну что, девочки? Роскошная вилла, роскошный сон. Я прям ожила. Но тут одно из двух: или вилла так действует или мои витамины» - отшутилась Никитюк.

До этого Лесю обнаружили спящей в гримерке, при чем звезда прикемарила сидя на стуле. Случившееся Никитюк списала на усталость. Впрочем, кадры были сделаны буквально накануне ее отлета в Турцию. Так что уже сейчас ведущая расслабляется на курорте и ее желание сбылось.

"Вчера в гримерке уснула... прям как когда-то на парах в универе😌 Поняла... что пора на отдых, потому трындец мне! Студенты узнали себя? 😁👇🏻", - говорится в подписи.

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