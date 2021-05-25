Ведущая Леся Никитюк публично обратилась к своей коллеге Маше Ефросининой
Как пишет Politeka.net, 25 мая Маша Ефросинина отмечает свой день рождения. Ей исполняется 42 года. Свой праздник звезда решила отметить с любимым мужем за границей. Маша укатила в Мексику, где наслаждается экзотической природой и спокойным размеренным отдыхом.
Телеведущая решила поздравить свою коллегу, но не смогла к ней дозвониться. Поэтому она решила спеть ей песню через сторис в Инстаграм. Правда, песню артистка подобрала не самую подходящую для дня рождения.
«Машенька, я звонила тебе, но ты не берешь трубку. Я тебя поздравляю, и счастья тебе желаю… Это ж нормальная песня, да? Все хиты для тебя, все цветы мира! Люблю!», - публично обратилась Леся к Ефросининой.
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Ранее мы писали, что Леся Никитюк встретила утро в компании известного блогера Евгения Таллера и целой "свитой" визажистов, костюмеров и других сотрудников. Ведущая не стала рассказывать, в каком проекте приняла участие. Напомним, что девушка прославилась благодаря участию в таких проектах как «Орел и решка», «Рассмеши комика», «Кто против блондинок?». Сейчас Никитюк одна из самых востребованных телеведущих в стране.
Напомним, что Никитюк в расстегнутых штанах поразила кадрами из гримерки: "Леся Ивановна показывает свои орешки".
А еще Politeka писала, что Леся Никитюк, уплетая черную икру с клубникой, пожаловалась на проблемы: "Врач прописал".
Также Politeka сообщала, что Никитюк показала, как выглядит, не спавши почти сутки: "Выполняют все ваши прихоти...".