Ведучий Леся Нікітюк поділилася з фанатами радісною подією

33-річна зірка опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram нові кадри, на яких показала, як виглядає, не спавши майже добу і, заодно, похвалилася довгоочікуваною обновкою, передає Politeka.net.

Так, Леся постала в гірчичному топі й блакитних джинсах-кюлотах, доповнивши образ масивним золотим ланцюжком. Дівчина розпустила волосся, злегка їх накрутивши, та нанесла мінімум косметики.

"Доброго ранку! Це мій лук на сьогоднішній день. Вчора майже добу не спала... Але прокинулася дуже рано, тому що приїхало моє замовлення", - поділилася вона.

Нікітюк продемонструвала кросівки бежевого відтінку з темною вставкою з однією дивовижною "родзинкою"

"Мої нові "ізіки", оригінальна модель... я таку дуже хотіла, така космічна, світиться в темряві, - розповіла вона, додавши, що дуже задоволена інтернет-магазином, в якому їх замовляла, - Виконують всі ваші забаганки..."

Безсонна ніч, про яку повідомила Леся, можливо пов'язана зі зйомками, кадрами з яких ведуча ділилася напередодні.

Так, попередній ранок Нікітюк зустріла в компанії з відомим блогером Євгеном Таллером, а також цілою "свитою" візажистів, костюмерів та інших учасників знімальної команди. Леся засвітилася за гримувальним столиком, віддавшись в руки майстрів і перекинувшись з блогером жартами.

"Всі думають, що Леся Нікітюк потрапила на телебачення через ліжко, але це не правда, вона погодилася за гаражами", - посміявся той, а дівчина зробила вигляд, ніби трохи образилася.

Нагадаємо, що Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:"Полякова відпочиває".

Також Politeka писала, що Нікітюк показала, як її меценат несподівано перетворився на рокера: "у кожної класної телички...".