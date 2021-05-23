Ведущая Леся Никитюк заинтриговала свежими кадрами, оказавшись в неожиданной компании

33-летняя звезда, засветившаяся в таких проектах, как "Орел и решка", "Хто зверху?", "Le Маршрутка", "Кто против блондинок" и других, показала наглядно, почему любит свою работу.

Девушка выставила новые "сториз" у себя в Инстаграм, на которых похвасталась ранним подъемом и энергией творить, передает Politeka.net.

Так, Леся встретила утро в компании с известным блогером Евгением Таллером (основал агентство "WhyNot? Enot"), а также с целой "свитой" визажистов, костюмеров и других. Ведущая не призналась, в каком проекте она участвует нынче, но засветилась за гримировочным столиком, где над ней колдовали мастера.

Никитюк сообщила, что любит свою работу - "за такое вот утро", показав заготовленные вкусняшки для нее и съемочной команды. Затем Леся, в непринужденной обстановке, перекинулась шутками с Таллером.

"Все думают, что Леся Никитюк попала на телевидение через постель, но это не правда, она согласилась за гаражами", - посмеялся блогер, а Никитюк сделала вид, что подобиделась.

"Леся Никитюк всегда на всякий случай здоровается с бомжами, потому что думает, что это Женя Таллер", - не унимался Евгений.

"Так, так и есть!", - в свою очередь "уколола" товарища Никитюк.

Ранее мы рассказывали, Леся, пообщавшись с поклонниками в "сториз", ответила на серию популярных вопросов о ее участии в различных шоу.

По словам ведущей, зрителей ждет фантастическое продолжение проекта "Хто зверху?".

"Это будет огненный сезон... Мы сделали промо, обновляются баннеры в студии, и в июне начнутся съемки", - рассказала она.

Напомним, что Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Также Politeka писала, что Никитюк показала, как ее меценат неожиданно превратился в рокера: "У каждой классной телочки…".