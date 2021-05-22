Украинская телеведущая Леся Никитюк попала в курьезную ситуацию с букетом сирени

Как пишет Politeka.net, Никитюк прославилась в Украине лишь 10 лет назад, когда с подругой засветилась на шоу "Рассмеши комика". После успешного выступления карьера Леси пошла вверх. Ее пригласили вести культовое шоу "Орел и решка", которое она успешно вела несколько сезонов. Позже звезда стала одной из ведущих звезд «Нового канала», где вела все развлекательные шоу. Сегодня Леся также является успешным блогером, на которого подписано почти 4 миллиона человек. Свой прогресс артистка решила отметить воздушными шарами.

В Инстаграм Леси появилось эпичное видео, снятое ее друзьями, как ее разыграли, подарив с разгона букет сирени.

На свежем видео звезда засветилась возле кучи щебенки с подругой Настей Елисеевой, которая отмечена на видео, как вдруг через камни в сторону девушек начал нестись, как ужаленный, их друг. Парень в руках держал охапку цветов сирени и таким образом решил потешить Никитюк и ее подругу букетом.

"На известную ведущую напали в подворотне", - подшучивая подписала видео звезда.

На видео слышно дикий крив девушек, а также Леся подписала: "Придурки любимые".

Напомним, что Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Как сообщала Politeka, Никитюк рассказала, кто может стать победителем «Евровидения-2021», прогноз звезды: «Не хочу никого обижать…».

Также Politeka писала, что Никитюк показала, как ее меценат неожиданно превратился в рокера: "У каждой классной телочки…".