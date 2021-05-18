Популярная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала, кто, по ее мнению, станет победителем «Евровидения-2021»
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Никитюк сделала шуточное обсуждение всех участников конкурса. Она снимала фрагменты из выступления разных стран и комментировала их песни и костюмы. Когда очередь дошла до Украины, артистка не сдержала эмоций.
«А это уже уровень, качество, звук! Красота! Это Украина! Красавчики. Держим за вас кулачки», - прокомментировала выступление украинской группы Леся Никитюк.
На второй сторис она решила выдать прогноз по поводу победителя международного конкурса.
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«Я не хочу никого обижать, но уже понятен победитель нынешнего «Евровидения». Это, безусловно, группа Go_A. Просто разрыв там. Люди чуть декорации не пообрывали. Красавчики», - отметила впечатленная телеведущая.
Напомним, что 18 мая проходит первый отборочный тур конкурса. Украинская группа Go_A уже выступила со своим хитом «Шум». По прогнозам букмекеров, у Украины есть все шансы попасть в финал, однако в пятерку лучших исполнителей их не ставят. Как известно, из 16 участников первого полуфинала в финале выступит только 10 стран. При этом, участники из стран-большой пятерки и страны, которая принимает конкурс, проходят в финал автоматически.
Напомним, что Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".
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