Популярная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала, кто, по ее мнению, станет победителем «Евровидения-2021»

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Никитюк сделала шуточное обсуждение всех участников конкурса. Она снимала фрагменты из выступления разных стран и комментировала их песни и костюмы. Когда очередь дошла до Украины, артистка не сдержала эмоций.

«А это уже уровень, качество, звук! Красота! Это Украина! Красавчики. Держим за вас кулачки», - прокомментировала выступление украинской группы Леся Никитюк.

На второй сторис она решила выдать прогноз по поводу победителя международного конкурса.

«Я не хочу никого обижать, но уже понятен победитель нынешнего «Евровидения». Это, безусловно, группа Go_A. Просто разрыв там. Люди чуть декорации не пообрывали. Красавчики», - отметила впечатленная телеведущая.

Напомним, что 18 мая проходит первый отборочный тур конкурса. Украинская группа Go_A уже выступила со своим хитом «Шум». По прогнозам букмекеров, у Украины есть все шансы попасть в финал, однако в пятерку лучших исполнителей их не ставят. Как известно, из 16 участников первого полуфинала в финале выступит только 10 стран. При этом, участники из стран-большой пятерки и страны, которая принимает конкурс, проходят в финал автоматически.

Напомним, что Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как ее меценат неожиданно превратился в рокера: "У каждой классной телочки…".

Также Politeka писала, что Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".