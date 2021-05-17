Популярна українська ведуча Леся Нікітюк вразила українців неймовірною довжиною своїх ніг

Вражаючі ноги ведучої давно стали предметом для гордості її шанувальників. У новому пості на своїй сторінці в Instagram Нікітюк у властивій їй жартівливій манері вирішила порадувати фанатів фото, на якому покрасувалася своєю фігурою. Про це пише Politeka.net.

Так, на новому кадрі Леся позувала на тлі моря. На ній були блакитні джинси, білий топ, чорний піджак і бежеві туфлі.

Однак, головною родзинкою фото стали нескінченно довгі ноги ведучої, над якими явно попрацювали в графічному редакторі.

"А ви думали, як я так швидко до Києва з Одеси прийшла. Одна нога тут, інша там", - підписала знімок Нікітюк.

Пізніше вона додала ще пару жартів у коментарях:

"Ледве знайшла такі довгі джинси. Якби мені подарували ділянку біля моря, я б його міряла своїми ногами".

Шанувальники Лесі тут же відреагували на її пост.

"Яка ти красива, як антилопа", "Ейфелева Леська", "якщо до одного каблука прив'язати мелік, вийде офігенний циркуль", "Полякова відпочиває", "Леся Гуліверівна", "Та то всі каблуки, не хвалися", "та з такими ногами жоден мужик не втече", "Полякова нервово курить в сторонці", "і тут Монатік тихо відписався", - пишуть люди.

Нагадаємо, Нікітюк з великим розрізом нарвалася на зауваження через безглузду помилку: "І ніяк інакше!".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк, розкривши декольте, повідала про нові відчуття: "Місце зустрічі одеських бандитів".

Також Politeka писала, що Нікітюк похвалилася відпочинком по-багатому в Одесі: "Сніданок у заможної Тіффані".