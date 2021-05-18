Телеведуча Леся Нікітюк зворушила шанувальників яскравими кадрами зі своїм меценатом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і підкорила Instagram. У своєму мікроблозі красуня зібрала багатомільйонну аудиторію фоловерів, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. Так, цього разу зірка вирішила поділиться з шанувальниками яскравими кадрами зі своїм "меценатом" – песиком Рафіком.

Відзначимо, що білого породистого песика Лесі в минулому подарував колишній хлопець. З бойфрендом вона розлучилася, а Рафік залишився з нею і тепер здорово заробляє їй гроші. Саме тому телезірка жартівливо називає домашнього улюбленця своїм меценатом.

Нещодавно у своєму мікроблозі Нікітюк виклала кілька кадрів, на яких показала, як саме Рафік заробляє їй гроші – рекламою корму для тварин. При цьому на нових фото красуня перетворила свого мецената в рокера - зав'язала йому на шиї чорну бандану, а сама в цей час накинула рокерську косуху з шипами.

У підписі до кумедних кадрів Леся написала: "У кожної класної тьолочки, раз у житті обов'язково має бути рокер". Користувачі не пройшли повз і почали засипати солодку парочку компліментами в коментарях.

Нагадаємо, Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами: "Полякова відпочиває".

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