Популярна українська ведуча Леся Нікітюк похвалилася відпочинком на українському курорті

Зірка багато подорожує, проводячи час на роботі і відпочиваючи, передає Politeka.net. Цього разу телеведуча вирушила до Одеси, звідки поділилася яскравими кадрами.

На фото блондинка позувала за столиком кафе. Зірка була в красивій сукні з глибоким декольте.

Красуня кокетувала з камерою, граючи з волоссям.

У пості зірка розповіла, чим поснідала.

"Місце зустрічі одеських бандитів... Прекрасне місце, я втоптала яйця пашот і відчула себе оперною дівою 😄", - написала Нікітюк.

За годину публікація зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"😍 😍 😍Приємно бачити Вас, у нас в Одесі! Щоб ви нам були здорові!!!🤗 ", "Офіціант, на задньому фоні, так і чекає сфотографуватися з вами😍", " Там є Вінобротерія. Найсмачніші круасани в світі!", "🔥🔥🔥 дуже красива ❤️", "Що для щастя треба 🤭, втоптати чого смачного 😉😅😂😂😂", "Дуже гарне у вас плаття ❤️💜", "Тільки дай знати де ти знаходишся😂 я йду на автограф і фотку🤭", "Лесюня ти бомбезна:-)", "Ви і є Діва! Бережіть себе і радуйте нас своїм оптимізмом!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леся Нікітюк у 2012 році пройшла кастинг туристичної телевізійної програми «Орел і Решка» і стала співведучою Андрія Беднякова. З того часу її кар'єра пішла на зліт. Зараз вона веде багато програм на українському ТБ.

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