Ведущая Леся Никитюк поделилась с фанатами радостным событием

33-летняя звезда опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм новые кадры, на которых показала, как выглядит, не спавши почти сутки и, заодно, похвасталась долгожданной обновкой, передает Politeka.net.

Так, Леся предстала в горчичном топе и голубых джинсах-кюлотах, дополнив образ массивной золотой цепочкой. Девушка распустила волосы, слегка их накрутив, и нанесла минимум косметики.

"Доброе утро! Это мой лук на сегодняшний день. Вчера почти сутки не спала... Но проснулась очень рано, потому что приехал мой заказ", - поделилась она.

Никитюк продемонстрировала кроссовки бежевого оттенка с темной вставкой с одной удивительной "изюминкой"

"Мои новые "изики", оригинальная модель... я такую очень хотела, такая космическая, светится в темноте, - рассказала она, добавив, что очень довольна интернет-магазином, в котором их заказывала, - Выполняют все ваши прихоти..."

Бессонная ночь, о которой сообщила Леся, возможно связана со съемками, кадрами с которых ведущая делилась накануне.

Так, предыдущее утро Никитюк встретила в компании с известным блогером Евгением Таллером, а также целой "свитой" визажистов, костюмеров и других участников съемочной команды. Леся засветилась за гримировочным столиком, отдавшись в руки мастеров и перекинувшись с блогером шутками.

"Все думают, что Леся Никитюк попала на телевидение через постель, но это не правда, она согласилась за гаражами", - посмеялся тот, а девушка сделала вид, будто немного обиделась.

Напомним, что Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

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