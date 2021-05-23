Ведущая Леся Никитюк поделилась с фанатами радостным событием
33-летняя звезда опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм новые кадры, на которых показала, как выглядит, не спавши почти сутки и, заодно, похвасталась долгожданной обновкой, передает Politeka.net.
Так, Леся предстала в горчичном топе и голубых джинсах-кюлотах, дополнив образ массивной золотой цепочкой. Девушка распустила волосы, слегка их накрутив, и нанесла минимум косметики.
"Доброе утро! Это мой лук на сегодняшний день. Вчера почти сутки не спала... Но проснулась очень рано, потому что приехал мой заказ", - поделилась она.
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"Мои новые "изики", оригинальная модель... я такую очень хотела, такая космическая, светится в темноте, - рассказала она, добавив, что очень довольна интернет-магазином, в котором их заказывала, - Выполняют все ваши прихоти..."
Бессонная ночь, о которой сообщила Леся, возможно связана со съемками, кадрами с которых ведущая делилась накануне.
Так, предыдущее утро Никитюк встретила в компании с известным блогером Евгением Таллером, а также целой "свитой" визажистов, костюмеров и других участников съемочной команды. Леся засветилась за гримировочным столиком, отдавшись в руки мастеров и перекинувшись с блогером шутками.
"Все думают, что Леся Никитюк попала на телевидение через постель, но это не правда, она согласилась за гаражами", - посмеялся тот, а девушка сделала вид, будто немного обиделась.
Напомним, что Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".
Также Politeka писала, что Никитюк показала, как ее меценат неожиданно превратился в рокера: "У каждой классной телочки…".