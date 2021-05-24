Ведучий Леся Нікітюк поділилася з фанатами своїм кошерним сніданком

33-річна зірка опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram нові кадри, на яких показала, як виглядає її сніданок і похвалилася бутербродами з чорною ікрою і полуницею, передає Politeka.net.

Так, Леся постала в своїй кухні з волоссям закладеними пучком на голові і без макіяжу і пояснила, що їй таке харчування призначив лікар через низький гемоглобін.

"Доброго ранку", - підписала фото Нікітюк, показавши бутерброд з чорною ікрою і з викладеною зверху полуницею у формі квіточки.

"Її приписав лікар, тому що у мене гемоглобін низький. Дааа, я замовила собі баночку ікри дуже смачною, здаю крапку", - жартома сказала Леся з бутербродом у роті.

Також зірка пожартувала, що розтягне цю баночку ікри на півроку - адже це дуже смачно і корисно, ще й свіженьке все.

"Розділю цю баночку на півроку. Це дуже смачно і корисно", - підписала Нікітюк відео, де насолоджується їжею. А після цього перемістилася в спортзал і почала спортивне тренування.

Так, попередній ранок Нікітюк зустріла в компанії з відомим блогером Євгеном Таллером, а також цілою компанією візажистів, костюмерів та інших учасників знімальної команди. Леся засвітилася за гримувальним столиком, віддавшись в руки майстрів і перекинувшись з блогером жартами.

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