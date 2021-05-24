Ведущая Леся Никитюк поделилась с фанатами своим кошерным завтраком

33-летняя звезда опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм новые кадры, на которых показала, как выглядит ее завтрак и похвасталась бутербродаими с черной икрой и клубникой, передает Politeka.net.

Так, Леся предстала в своей кухне с пучкем на голове и без макияжа и обьяснила, что ей такое питание назначил врач из-за низкого гемоглобина.

"Доброе утро", - подписала фото Никитюк, показав бутерброд с черной икрой и с выложеной сверху клубникой в форме цветочка.

"Ее приписал врач, потому что у меня гемоглобин низкий. Дааа, я заказала себе баночку икры очень вкусной, сдаю точку", - сказала Леся с бутербродом во рту.

Также звезда пошутила, что растянет эту баночку икры на полгода - ведь это очень вкусно и полезно, еще и свеженькое все.

"Разделю эту баночку на полгода. Это очень вкусно и полезно", - подписала Никитюк видео, где наслаждается едой. А после этого переместилась в спортзал и начала спортивную тренировку.

Так, предыдущее утро Никитюк встретила в компании с известным блогером Евгением Таллером, а также целой компанией визажистов, костюмеров и других участников съемочной команды. Леся засветилась за гримировочным столиком, отдавшись в руки мастеров и перекинувшись с блогером шутками.

Напомним, что Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Также Politeka писала, что Никитюк показала, как ее меценат неожиданно превратился в рокера: "У каждой классной телочки…".