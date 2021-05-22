Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила пожартувати з другом
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала досить популярною телеведучою серед українців. І хоч красуні вже 37 років, вона дасть фору безлічі молодих дівчат. Зараз зірка активно веде соціальні мережі, де активно ділитися новим контентом з фанатами.
На фото Леся позувала в розстебнутих джинсах і топі, стоячи перед дзеркалом і знімаючи себе на телефон. Красуня вигнулася, демонструючи ефектні форми. Ззаду Никитюк можна побачити чоловіка, який знімав дівчину, а точніше її певну частину - сідниці. На другому кадрі телеведуча показала, який кадр вдалося зняти другу.
"Що бачу я і що бачить він", - написала Леся в Instagram.
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"Це захоплюючий був атракціон", - сказав друг Лесі Таллер Євген.
Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"А я бачу спокусливу Лесю", "там просто є на що подивитися, Від і дивиться", "він бачить більше", "то він робить огляд на джинси в інтернет-магазин", "Леся, там ще хтось прилаштувався за ним", "Леся Іванівна показує свої горішки", "Ось це інша справа", "Леся Іванівна вище усіляких похвал-красуня".
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