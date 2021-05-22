Известная украинская телеведущая Леся Никитюк решила подшутить с другом

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала довольно популярной телеведущей среди украинцев. И хоть красотке уже 37 лет, она даст фору множеству молодых девушек. Сейчас звезда активно ведет социальные сети, где активно делиться новым контентом с фанатами.

На фото Леся позировала в расстегнуых джинсах и топе, стоя перед зеркалом и снимая себя на телефон. Красотка выгнулась, демонстрируя эффектные формы. Сзади Никитюк можно увидеть мужчину, который снимал девушку, а точнее ее определенную часть - ягодицы. На втором кадре телеведущая показала, какой кадр удалось заснять другу.

"Что вижу я и что видит он", - написала Леся в Инстаграм.

"Это увлекательный был аттракцион", - сказал друг Леси Таллер Евгений.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"А я вижу соблазнительную Лесю", "там просто есть на что посмотреть, от и смотрит", "Он видит больше", "То он делает обзор на джинсы в интернет-магазин", "Леся, там еще кто-то пристроился за ним", "Леся Ивановна показывает свои орешки", "Вот это другое дело", "Леся Ивановна выше всяческих похвал - красотка".

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