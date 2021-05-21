Известная украинская ведущая Леся Никитюк в компании молодого "Холостяка" Михаила Заливако не стала скромничать

До того, как стало известно, кто станет главной героиней «Холостячки» во втором сезоне, Никитюк часто предлагали взять на себя эту роль и найти любовь. Сама артистка лишь открестилась от таких предложений и отшутилась, что ей интереснее наблюдать. А недавно звезда засветилась на одном мероприятии вместе с новым «Холостяком» - Михаилом Заливако.

Так, Леся опубликовала целую серию совместных кадров, позируя на одном из светских мероприятий в столичном гольф клубе. На звезде можно заметить стильный брючный костюм-оверсайз черного цвета и неброский макияж. В сторисах Леся показала, как «тайно» наблюдает за Михаилом.

После этого телеведущая запостила совместное фото уже с Михаилом, а затем устроила комичную съемку с шампанским, получив довольно бурные отзывы в ответ.

Так, на одном из фото можно увидеть, как Заливако протягивает ей бокал шампанского, а уже на следующем кадре они оба смеются.

Никитюк отметила, что розы, которые дарит «холостяк» девушкам во время шоу, впечатляют не так сильно, как этот жест.

«Розочка от холостяка Заливако - это всего лишь приглашение на свидания) Бокал игристого – это навсегда», - подписала снимки ведущая.

«Лесяяя, надо брать😍😂; Я вижу ты приняла его розу😂; Леся,может будете очередной холостячкой?)😍; Покорила холостяка с первого взгляда 🥰🔥; Ой, Леся! Оно тебе надо?); Куда интереснее розы 😂; Слишком молод , да и у мамы надо спрашивать )))))согласна ли она))))); Та однозначно бокал - лучше!!!👍; Вот она - победительница 😍; Леся, бери бокал с холостяком и бегом домой 😂; ой, Леська попала))», - пишут в сети.

Напомним, что Никитюк, распахнув декольте, поведала о новых ощущениях: "Место встречи одесских бандитов".

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как ее меценат неожиданно превратился в рокера: "У каждой классной телочки…".

Также Politeka писала, что Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".