Популярная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала, какую обратную связь получила на свое фото с шарами
Как пишет Politeka.net, вчера телеведущая опубликовала снимок с цифрой 37. Он был приурочен к 3,7 миллионам подписчиков в ее Инстаграм. Никитюк решила отпраздновать это мероприятие, но наткнулась на непонимание публики. Многие из поклонников звезды не обратили внимание на подпись, и стали поздравлять ее с днем рождения. Никитюк такое положение дел немного расстроило.
«Вчера целый день меня люди поздравляли с днем рождения. И сегодня поздравляют. 37, Лесенька, это не повод для печали, - говорят они мне. Мы даже не думали, что ты такая старая, - говорят. Ну выставила Никитюк фотографию с цифрой 37. Сразу что? Первое – 37 лет бабе. И что-то там про миллионы написала», - отметила раздосадованная Леся.
Она решила обратиться к поклонникам и призвать их читать посты.
«Я знаю, в чем проблема. Мы перестали читать. Мы не читаем прессу, не читаем книжки. Давайте хотя бы читать посты друг друга до конца», - отметила артистка.
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Ранее мы писали, что Леся Никитюк напророчила победу на «Евровидении» украинской группе.
«Я не хочу никого обижать, но уже понятен победитель нынешнего «Евровидения». Это, безусловно, группа Go_A. Просто разрыв там», - заявила она.
Напомним, что Никитюк показала, как ее меценат неожиданно превратился в рокера: "У каждой классной телочки…".
А еще Politeka сообщала, что Никитюк охмурила "Холостяка" Заливако, первые кадры вместе: "Ой, Леська попала...".
Также Politeka писала, что Никитюк неожиданно рассказала о "пополнении", но нарвалась на волну непонимания: "Плачу от счастья…".