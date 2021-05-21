Популярная украинская ведущая Леся Никитюк рассказала, какую обратную связь получила на свое фото с шарами

Как пишет Politeka.net, вчера телеведущая опубликовала снимок с цифрой 37. Он был приурочен к 3,7 миллионам подписчиков в ее Инстаграм. Никитюк решила отпраздновать это мероприятие, но наткнулась на непонимание публики. Многие из поклонников звезды не обратили внимание на подпись, и стали поздравлять ее с днем рождения. Никитюк такое положение дел немного расстроило.

«Вчера целый день меня люди поздравляли с днем рождения. И сегодня поздравляют. 37, Лесенька, это не повод для печали, - говорят они мне. Мы даже не думали, что ты такая старая, - говорят. Ну выставила Никитюк фотографию с цифрой 37. Сразу что? Первое – 37 лет бабе. И что-то там про миллионы написала», - отметила раздосадованная Леся.

Она решила обратиться к поклонникам и призвать их читать посты.

«Я знаю, в чем проблема. Мы перестали читать. Мы не читаем прессу, не читаем книжки. Давайте хотя бы читать посты друг друга до конца», - отметила артистка.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк напророчила победу на «Евровидении» украинской группе.

«Я не хочу никого обижать, но уже понятен победитель нынешнего «Евровидения». Это, безусловно, группа Go_A. Просто разрыв там», - заявила она.

Напомним, что Никитюк показала, как ее меценат неожиданно превратился в рокера: "У каждой классной телочки…".

А еще Politeka сообщала, что Никитюк охмурила "Холостяка" Заливако, первые кадры вместе: "Ой, Леська попала...".

Также Politeka писала, что Никитюк неожиданно рассказала о "пополнении", но нарвалась на волну непонимания: "Плачу от счастья…".