Українська телеведуча Леся Нікітюк зворушила шанувальників зізнанням

Як пише Politeka.net, Нікітюк прославилася в Україні лише 10 років тому, коли з подругою засвітилася на шоу «Розсміши коміка». Після успішного виступу кар'єра Лесі пішла вгору. Її запросили вести культове шоу "Орел і решка", яке вона успішно вела кілька сезонів. Пізніше зірка стала однією з провідних зірок «Нового каналу», де вела всі розважальні шоу. Сьогодні Леся також є успішним блогером, на якого підписано майже 4 мільйони людей. Свій прогрес артистка вирішила відзначити повітряними кулями.

На свіжому фото вона засвітилася у вишиванці з цифрами 3 і 7 в руках. Леся вирішила відзначити поповнення в своїй базі підписників.

"Ні, ні... мені не 37. Вітаю, МАЙ ком'юніті, нас 3.7 МЛН! Плачу, від щастя, що ви разом зі мною. Кожному дарую, квартиру, машину і по мільйону доларів. Одягла вишиванку і йду святкувати!",- підписала фото зірка.

У коментарях Лесі залишили масу приємних слів і смішних відгуків. Варто відзначити, що багато хто став вітати Нікітюк з днем народження, бо не зрозумів фото з кульками.

"Ураааа!!! Це заслужено! Щастя мати аудиторію, яка тебе любить і цінує)) досить прочитати коментарі до будь-якого посту твого, щоб це зрозуміти!", "Вітаю, просто найкраща", "Леся, вітаю! Далі-більше! Любимо Вас", "я вже хотіла писати: Харашо сахранілась", "суперськи виглядаєш", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Нікітюк насмішила зовнішнім виглядом, похвалившись "нескінченними" ногами:"Полякова відпочиває".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк розповіла, хто може стати переможцем «Євробачення-2021», прогноз зірки: «не хочу нікого ображати...».

Також Politeka писала, що Нікітюк показала, як її меценат несподівано перетворився на рокера: "у кожної класної телички...".