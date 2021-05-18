Популярна українська ведуча Леся Нікітюк розповіла, хто, на її думку, стане переможцем "Євробачення-2021"

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Нікітюк зробила жартівливе обговорення всіх учасників конкурсу. Вона знімала фрагменти з виступу різних країн і коментувала їхні пісні та костюми. Коли черга дійшла до України, артистка не стримала емоцій.

"А це вже рівень, якість, звук! Краса! Це Україна! Красунчики. Тримаємо за вас кулачки", - прокоментувала виступ українського гурту Леся Нікітюк.

На другий сторіс вона вирішила видати прогноз з приводу переможця Міжнародного конкурсу.

"Я не хочу нікого ображати, але вже зрозумілий переможець нинішнього «Євробачення». Це, безумовно, група Go_A. Просто розрив там. Люди трохи декорації не пообривали. Красунчики", - зазначила вражена телеведуча.

Нагадаємо, що 18 травня проходить перший відбірковий тур конкурсу. Український гурт Go_A вже виступив зі своїм хітом «Шум». За прогнозами букмекерів, в України є всі шанси потрапити у фінал, проте в п'ятірку кращих виконавців їх не ставлять. Як відомо, з 16 учасників першого півфіналу у фіналі виступить тільки 10 країн. При цьому, учасники з країн - великої п'ятірки і країни, яка приймає конкурс, проходять у фінал автоматично.

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