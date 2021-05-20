Украинская телеведущая Леся Никитюк растрогала поклонников признанием

Как пишет Politeka.net, Никитюк прославилась в Украине лишь 10 лет назад, когда с подругой засветилась на шоу «Рассмеши комика». После успешного выступления карьера Леси пошла вверх. Ее пригласили вести культовое шоу «Орел и решка», которое она успешно вела несколько сезонов. Позже звезда стала одной из ведущих звезд «Нового канала», где вела все развлекательные шоу. Сегодня Леся также является успешным блогером, на которого подписано почти 4 миллиона человек. Свой прогресс артистка решила отметить воздушными шарами.

На свежем фото она засветилась в вышиванке с цифрами 3 и 7 в руках. Леся решила отметить пополнение в своей базе подписчиков.

«Нет, нет... мне не 37. Приветствую, МАЙ комьюнити, нас 3.7 МЛН! Плачу, от счастья, что вы вместе со мной. Каждому дарю, квартиру, машину и по миллиону долларов. Одела вышиванку и иду праздновать!», - подписала фото звезда.

В комментариях Лесе оставили массу приятных слов и смешных отзывов. Стоит отметить, что многие стали поздравлять Никитюк с днем рождения, потому что не поняли фото с шарами.

«Ураааа!!! Это заслуженно! Счастье иметь аудиторию, которая тебя любит и ценит))Достаточно прочитать комментарии к любому посту твоему, чтобы это понять!», «Поздравляю, просто лучшая», «Леся, поздравляю! Дальше - больше! Любим Вас», «Я уже хотела писать: Харашо сахранилась», «Суперски выглядишь», - пишут люди.

Напомним, что Никитюк насмешила внешним видом, похваставшись "бесконечными" ногами: "Полякова отдыхает".

Как сообщала Politeka, Никитюк рассказала, кто может стать победителем «Евровидения-2021», прогноз звезды: «Не хочу никого обижать…».

Также Politeka писала, что Никитюк показала, как ее меценат неожиданно превратился в рокера: "У каждой классной телочки…".