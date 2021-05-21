Відома українська ведуча Леся Нікітюк в компанії молодого "Холостяка" Михайла Заливако не стала скромничати
До того, як стало відомо, хто стане головною героїнею «Холостячки» у другому сезоні, Нікітюк часто пропонували взяти на себе цю роль і знайти любов. Сама артистка лише відхрестилася від таких пропозицій і віджартувалася, що їй цікавіше спостерігати. А нещодавно зірка засвітилася на одному заході разом з новим «Холостяком» - Михайлом Заливако.
Так, Леся опублікувала цілу серію спільних кадрів, позуючи на одному зі світських заходів у столичному гольф клубі. На зірці можна помітити стильний брючний костюм-оверсайз чорного кольору і непомітний макіяж. У сторісах Леся показала, як "таємно" спостерігає за Михайлом.
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Після цього телеведуча запостила спільне фото вже з Михайлом, а потім влаштувала комічну зйомку з шампанським, отримавши досить бурхливі відгуки у відповідь.
Так, на одному з фото можна побачити, як Заливако простягає їй келих шампанського, а вже на наступному кадрі вони обидва сміються.
Нікітюк зазначила, що троянди, які дарує «холостяк» дівчатам під час шоу, вражають не так сильно, як цей жест.
"Трояндочка від холостяка Заливако - це всього лише запрошення на побачення) келих ігристого – це назавжди», - підписала знімки ведуча.
"Лесяяя, треба брати😍 😂; Я бачу ти прийняла його троянду😂; Леся,може будете черговою холостячкою?)😍; Підкорила холостяка з першого погляду🥰 🔥; ой, Леся! Воно тобі треба?); Куди цікавіше троянди 😂; занадто молодий, та й у мами треба питати))))) чи згодна вона))))); та однозначно келих - краще!!!👍 ; Ось вона-переможниця 😍; Леся, бери келих з холостяком і бігом додому 😂; ой, Леська потрапила в халепу))», - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Нікітюк, розкривши декольте, повідала про нові відчуття:"місце зустрічі одеських бандитів".
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